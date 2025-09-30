У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей

«Рубин» продлил серию без побед до четырех матчей.

Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту » дома в матче FONBET КУбка России (0:1).

В трех предыдущих встречах казанцы дважды сыграли вничью – с «Оренбургом» (0:0, пенальти – 2:4) в Кубке и «Акроном» (2:2) в чемпионате – и один раз проиграли «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.

У команды одна победа в восьми последних играх.

В следующем матче «Рубин » примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура Мир РПЛ . Встреча пройдет 4 октября.