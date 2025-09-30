  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
4

«Рубин» продлил серию без побед до четырех матчей.

Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту» дома в матче FONBET КУбка России (0:1). 

В трех предыдущих встречах казанцы дважды сыграли вничью – с «Оренбургом» (0:0, пенальти – 2:4) в Кубке и «Акроном» (2:2) в чемпионате – и один раз проиграли «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.

У команды одна победа в восьми последних играх.

В следующем матче «Рубин» примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Встреча пройдет 4 октября. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
