У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
«Рубин» продлил серию без побед до четырех матчей.
Команда Рашида Рахимова уступила «Зениту» дома в матче FONBET КУбка России (0:1).
В трех предыдущих встречах казанцы дважды сыграли вничью – с «Оренбургом» (0:0, пенальти – 2:4) в Кубке и «Акроном» (2:2) в чемпионате – и один раз проиграли «Локомотиву» (0:1) в РПЛ.
У команды одна победа в восьми последних играх.
В следующем матче «Рубин» примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Встреча пройдет 4 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
