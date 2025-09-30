«Краснодар» три матча не побеждает в игровое время – поражение от «Зенита», ничья с «Ростовом», победа над «Динамо» по пенальти

«Краснодар» лишь по пенальти сумел обыграть «Динамо» в FONBET Кубке России.

Команда Мурада Мусаева в третьем матче подряд не смогла победить в игровое время. Ранее у нее были ничья с «Ростовом» (0:0) и поражение от «Зенита» (0:2).

4 октября действующие чемпионы России встретятся в Мир РПЛ с «Ахматом».