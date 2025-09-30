У Гюлера 3+5 в 10 матчах сезона за «Реал» и Турцию. Хавбек сделал ассист с «Кайратом»
Арда Гюлер набрал 8 очков по системе «гол+пас» в сезоне.
Полузащитник «Реала» отдал голевую передачу Килиану Мбаппе в матче с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).
На счету Гюлера теперь 3 гола и 5 результативных передач в 10 матчах сезона за клуб и сборную Турции.
Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
