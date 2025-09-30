  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» победил в ЛЧ с разницей в 5 голов в ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда разгромили «Шахтер»
1

«Реал» победил в ЛЧ с разницей в 5 голов в ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда разгромили «Шахтер»

«Реал» выиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 5 голов впервые за 4 года.

Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо разгромила «Кайрат» со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа турнира. 

Так крупно мадридцы в этом соревновании не побеждали с октября 2021 года – тогда они обыграли «Шахтер» с таким же счетом. 

«Реал» одержал лишь одну победу с более крупным счетом на выезде в Лиге чемпионов – над АПОЭЛ в 2017 году (6:0). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoШахтер
logoЛа Лига
logoКайрат
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас. Мы могли победить в его первый год»
2 минуты назад
У Кейна 19 (16+3) очков в 9 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Пафосу»
39 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
9 минут назадТесты и игры
Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор»
514 минут назад
Алонсо о хет-трике Мбаппе «Кайрату»: «Килиан сейчас играет решающую роль в каждой игре. Я очень доволен его голами и влиянием, которое он оказывает на партнеров каждый день»
316 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Челси» принимает «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» играет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
66639 минут назадLive
В «Арис» Кокорина перешел экс-хавбек сборной Украины и «Аталанты» Коваленко
1545 минут назад
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
21749 минут назадLive
«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ
3954 минуты назад
Мбаппе сделал 4-й хет-трик в ЛЧ и догнал Бензема. Больше только у Месси, Роналду (по 8) и Левандовского (6)
2558 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Айнтрахт». 2:0 – Распадори и Ле Норман забили. Онлайн-трансляция
14 минуты назадLive
«Пафос» – «Бавария». 0:3 – Кейн и Геррейру забили, у Джексона 1+1, у Олисе два ассиста. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
«Интер» – «Славия». 1:0 – Лаутаро забил. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Краснодар» – «Динамо». 0:0 – серия пенальти. Онлайн-трансляция
109 минут назадLive
У Гюлера 3+5 в 10 матчах сезона за «Реал» и Турцию. Хавбек сделал ассист с «Кайратом»
110 минут назад
«Ахмат» уступил «Оренбургу» – 0:1. Команда Черчесова идет последней в группе, оренбуржцы вышли в плей-офф
312 минут назад
«Барса» отчиталась об убытках в 17 млн евро за финансовый год
217 минут назад
«Челси» – «Бенфика». 1:0 – Риос забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
3419 минут назадLive
«Галатасарай» – «Ливерпуль». 1:0 – Осимхен забил с пенальти. Онлайн-трансляция
520 минут назадLive
Мбаппе с хет-триком признан лучшим игроком матча «Кайрат» – «Реал»
847 минут назад