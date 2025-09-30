«Реал» победил в ЛЧ с разницей в 5 голов в ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда разгромили «Шахтер»
«Реал» выиграл матч Лиги чемпионов с разницей в 5 голов впервые за 4 года.
Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо разгромила «Кайрат» со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа турнира.
Так крупно мадридцы в этом соревновании не побеждали с октября 2021 года – тогда они обыграли «Шахтер» с таким же счетом.
«Реал» одержал лишь одну победу с более крупным счетом на выезде в Лиге чемпионов – над АПОЭЛ в 2017 году (6:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
