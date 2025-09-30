Мбаппе с хет-триком признан лучшим игроком матча «Кайрат» – «Реал»
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Кайратом».
«Реал» одержал победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Французский форвард забил три мяча и был признан лучшим игроком встречи по версии УЕФА.
«Он проявил лидерство и ответственность, хорошо взаимодействовал с партнерами по команде и придавал решающий импульс атаке», – отметили в группе наблюдателей УЕФА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости