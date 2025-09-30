Мбаппе с хет-триком признан лучшим игроком матча «Кайрат» – «Реал»

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Кайратом».

«Реал» одержал победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Французский форвард забил три мяча и был признан лучшим игроком встречи по версии УЕФА.

«Он проявил лидерство и ответственность, хорошо взаимодействовал с партнерами по команде и придавал решающий импульс атаке», – отметили в группе наблюдателей УЕФА.