У Алонсо 12 побед в 15 матчах в «Реале», поражения 2:5 от «Атлетико» и 0:4 от «ПСЖ» и ничья

Хаби Алонсо провел 15-й матч во главе «Реала».

Мадридский клуб на выезде разгромил «Кайрат » (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Для Алонсо это 12-я победа на посту главного тренера «Реала ». В этой должности испанец потерпел два поражения – от «ПСЖ» (0:4 в 1/2 финала клубного ЧМ) и «Атлетико» (2:5 в Ла Лиги в прошлом туре).

Еще была ничья с «Аль-Хилалем» (1:1) в групповом этапе КЧМ.