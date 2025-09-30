У Алонсо 12 побед в 15 матчах в «Реале», поражения 2:5 от «Атлетико» и 0:4 от «ПСЖ» и ничья
Хаби Алонсо провел 15-й матч во главе «Реала».
Мадридский клуб на выезде разгромил «Кайрат» (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Для Алонсо это 12-я победа на посту главного тренера «Реала». В этой должности испанец потерпел два поражения – от «ПСЖ» (0:4 в 1/2 финала клубного ЧМ) и «Атлетико» (2:5 в Ла Лиги в прошлом туре).
Еще была ничья с «Аль-Хилалем» (1:1) в групповом этапе КЧМ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости