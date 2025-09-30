  • Спортс
Мбаппе сделал 4-й хет-трик в ЛЧ и догнал Бензема. Больше только у Месси, Роналду (по 8) и Левандовского (6)

Килиан Мбаппе сравнялся с Каримом Бензема по хет-трикам в Лиге чемпионов.

Сегодня нападающий «Реала» забил три мяча в ворота «Кайрата» во 2-м туре общего этапа турнира (5:0). 

Это четвертый хет-трик французского футболиста в этом соревновании. Он догнал по этому показателю Карима Бензема и отстает только от Роберта Левандовского (6 хет-триков), Криштиану Роналду и Лионеля Месси (по 8). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
