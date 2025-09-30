«МЮ» не составлял шорт-лист тренеров на замену Амориму, чтобы не «ослаблять позиции» Рубена и не повторять ситуацию с тен Хагом. Рэтклифф поддерживает португальца (Daily Mail)

Рубену Амориму увольнение не грозит.

Daily Mail утверждает, что совладелец клуба Джим Рэтклифф полностью поддерживает главного тренера.

Менеджеры не составляли шорт-лист кандидатов на замену португальцу. Они понимают, что это «критическим образом ослабило бы позиции» Аморима , как это было в случае с Эриком тен Хагом, который «так и не оправился от того, что его наниматели предлагали его пост другим тренерам до и после финала Кубка Англии 2024 года».

В «МЮ » раздражены спекуляциями на тему смены главного тренера, а также тем, что многие из имен, обсуждавшихся в ситуации с тен Хагом, вновь циркулируют в прессе.