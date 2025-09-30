  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» не составлял шорт-лист тренеров на замену Амориму, чтобы не «ослаблять позиции» Рубена и не повторять ситуацию с тен Хагом. Рэтклифф поддерживает португальца (Daily Mail)
13

«МЮ» не составлял шорт-лист тренеров на замену Амориму, чтобы не «ослаблять позиции» Рубена и не повторять ситуацию с тен Хагом. Рэтклифф поддерживает португальца (Daily Mail)

Рубену Амориму увольнение не грозит.

Daily Mail утверждает, что совладелец клуба Джим Рэтклифф полностью поддерживает главного тренера.

Менеджеры не составляли шорт-лист кандидатов на замену португальцу. Они понимают, что это «критическим образом ослабило бы позиции» Аморима, как это было в случае с Эриком тен Хагом, который «так и не оправился от того, что его наниматели предлагали его пост другим тренерам до и после финала Кубка Англии 2024 года».

В «МЮ» раздражены спекуляциями на тему смены главного тренера, а также тем, что многие из имен, обсуждавшихся в ситуации с тен Хагом, вновь циркулируют в прессе.

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?3642 голоса
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
Джим Рэтклифф
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейми Каррагер: «Компетентный тренер мог бы вывести «МЮ» в еврокубки. Они могут играть в 4 защитника: Бруну – десятка, Мбемо – справа, Кунья – слева, Шешко – в атаке»
36сегодня, 10:01
Каррагер выступил за отставку Аморима: «Мы ждем неизбежного – это должно закончиться. Не думаю, что назначение тренера с такой тактикой подходило «МЮ»
67сегодня, 08:20
Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»
38вчера, 13:27
Главные новости
«Кайрат» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2717 минут назадLive
Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»
214 минут назад
«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м
1827 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Сперцян, Тюкавин, Миранчук, Козлов играют. Онлайн-трансляция
628 минут назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
18929 минут назадLive
У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
2236 минут назад
«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
1240 минут назадФото
Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
847 минут назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих
455 минут назад
«Рубин» уступил «Зениту» – 0:1. Лусиано забил в Казани на 3-й минуте
57сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»
17 минут назад
Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»
22 минуты назад
«Ахмат» – «Оренбург». Садулаев и Игнатьев играют. Онлайн-трансляция
229 минут назадLive
Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»
641 минуту назад
Хакими о 6-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Это не разочарование, я горжусь. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира»
144 минуты назад
У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
454 минуты назад
Артета о давлении на «Арсенал»: «Я в первый же день понял, что хочу выигрывать крупные трофеи. Оправдания никогда не были частью моей жизни»
757 минут назад
Энрике о «Барселоне»: «Обожаю Флика, я смотрю все их матчи и получаю удовольствие. Завтра встретятся две похожие команды, которые славятся атакующей игрой»
4сегодня, 16:56
Шеф-повар звезд АПЛ Марш: «Для Гюндогана готовить проще всего, он ест все, кроме кинзы и перца. Однажды он предложил мне и его другу спор: кто съест больше макчикенов, получит кроссовки Yeezy»
2сегодня, 16:30
Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
14сегодня, 16:11