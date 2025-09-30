  • Спортс
  Каррагер выступил за отставку Аморима: «Мы ждем неизбежного – это должно закончиться. Не думаю, что назначение тренера с такой тактикой подходило «МЮ»
Каррагер выступил за отставку Аморима: «Мы ждем неизбежного – это должно закончиться. Не думаю, что назначение тренера с такой тактикой подходило «МЮ»

Джейми Каррагер считает, что «МЮ» должен уволить Рубена Аморима.

На данный момент команда набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.

«Думаю, главный тренер все еще сохраняет должность, потому что, по моему мнению, руководство «Манчестер Юнайтед» допустило так много ошибок в решениях на поле и за его пределами, что оно не хочет сейчас признать еще одну.

Но это катастрофа как для клуба, так и для Рубена Аморима. Он проделал фантастическую работу в «Спортинге». Он выглядел как многообещающий тренер.

Но не думаю, что назначение такого тренера с такой тактикой подходило бы клубу, как «Манчестер Юнайтед», с его традициями.

Чем быстрее они примут решение по тренеру, тем лучше для всех, потому что, как я уже сказал, это катастрофа для клуба и тренера.

К сожалению, мы просто ждем неизбежного, потому что не хотим, чтобы люди теряли работу. Но это должно закончиться как можно скорее», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
