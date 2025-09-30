  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шеф-повар звезд АПЛ Марш: «Для Гюндогана готовить проще всего, он ест все, кроме кинзы и перца. Однажды он предложил мне и его другу спор: кто съест больше макчикенов, получит кроссовки Yeezy»
2

Шеф-повар звезд АПЛ Марш: «Для Гюндогана готовить проще всего, он ест все, кроме кинзы и перца. Однажды он предложил мне и его другу спор: кто съест больше макчикенов, получит кроссовки Yeezy»

Шеф-повар звезд АПЛ Джонни Марш рассказал о работе с Илкаем Гюндоганом.

«Я работаю как в ресторане. Спрашиваю, во сколько они хотят поесть, они говорят «в шесть», и я там уже в 17:30. Все заранее подготовлено. Беру свои сковородки, оборудование, захожу, бац, бац, бац – готово. Вхожу и выхожу. Обычно я уже все убрал и уехал, а они еще даже основное блюдо не съели. Мне неинтересно заводить дружбу. Никакого желания тусоваться с тобой три часа и надоедать.

Для Гюндогана готовить было проще всего. Он ел все, кроме кинзы и перца. Хотел, чтоб каждый день было по-новому. 

Я никогда не ем с игроками. Никогда не ел ни с одним игроком, кроме Илкая. Когда шесть лет работаешь с кем-то, знаешь о нем все, он о тебе – тоже.

Этот парень обожает футбол, все, что он делал, – играл в Football Manager. Он был помешан на ней. Я так рад, что он в «Галатасарае». Мы почти ежедневно болтали о том, как он будет играть за «Галатасарай». Это его команда, он болел за нее всю жизнь. Я рад, что он там оказался.

Был раз, когда Илкай привел одного из лучших друзей, который всегда хвастался, что может съесть сколько угодно. Я такой: «Ты не съешь больше меня».

Так Илкай поспорил с нами обоими: кто за час слопает больше сэндвичей Макчикен, тому достанется пара его кроссовок Yeezy. Я съел 10, он – 11», – вспомнил Марш.

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?3642 голоса
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Питание
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoИлкай Гюндоган
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Football Manager
компьютерные игры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Врач «Динамо» о любви Карпина к шоколадкам: «Если генетика позволяет, почему нет? Не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Он еще может дать фору действующим футболистам»
417 сентября, 18:07
Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, это станет традицией перед каждым выходом на поле»
710 сентября, 14:04
Нутрициолог о том, что игроки «Уфы» начали пить кумыс: «Это легкоусвояемый белок, он быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения»
138 сентября, 18:43
Главные новости
«Кайрат» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2717 минут назадLive
Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»
214 минут назад
«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м
1827 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Сперцян, Тюкавин, Миранчук, Козлов играют. Онлайн-трансляция
628 минут назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
18929 минут назадLive
У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
2236 минут назад
«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
1240 минут назадФото
Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
847 минут назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих
455 минут назад
«Рубин» уступил «Зениту» – 0:1. Лусиано забил в Казани на 3-й минуте
57сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»
17 минут назад
Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»
22 минуты назад
«Ахмат» – «Оренбург». Садулаев и Игнатьев играют. Онлайн-трансляция
229 минут назадLive
Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»
641 минуту назад
Хакими о 6-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Это не разочарование, я горжусь. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира»
144 минуты назад
У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
454 минуты назад
Артета о давлении на «Арсенал»: «Я в первый же день понял, что хочу выигрывать крупные трофеи. Оправдания никогда не были частью моей жизни»
757 минут назад
Энрике о «Барселоне»: «Обожаю Флика, я смотрю все их матчи и получаю удовольствие. Завтра встретятся две похожие команды, которые славятся атакующей игрой»
4сегодня, 16:56
Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
14сегодня, 16:11
Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
сегодня, 16:06