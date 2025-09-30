Шеф-повар звезд АПЛ Марш: «Для Гюндогана готовить проще всего, он ест все, кроме кинзы и перца. Однажды он предложил мне и его другу спор: кто съест больше макчикенов, получит кроссовки Yeezy»

Шеф-повар звезд АПЛ Джонни Марш рассказал о работе с Илкаем Гюндоганом.

«Я работаю как в ресторане. Спрашиваю, во сколько они хотят поесть, они говорят «в шесть», и я там уже в 17:30. Все заранее подготовлено. Беру свои сковородки, оборудование, захожу, бац, бац, бац – готово. Вхожу и выхожу. Обычно я уже все убрал и уехал, а они еще даже основное блюдо не съели. Мне неинтересно заводить дружбу. Никакого желания тусоваться с тобой три часа и надоедать.

Для Гюндогана готовить было проще всего. Он ел все, кроме кинзы и перца. Хотел, чтоб каждый день было по-новому.

Я никогда не ем с игроками. Никогда не ел ни с одним игроком, кроме Илкая. Когда шесть лет работаешь с кем-то, знаешь о нем все, он о тебе – тоже.

Этот парень обожает футбол, все, что он делал, – играл в Football Manager . Он был помешан на ней. Я так рад, что он в «Галатасарае ». Мы почти ежедневно болтали о том, как он будет играть за «Галатасарай». Это его команда, он болел за нее всю жизнь. Я рад, что он там оказался.

Был раз, когда Илкай привел одного из лучших друзей, который всегда хвастался, что может съесть сколько угодно. Я такой: «Ты не съешь больше меня».

Так Илкай поспорил с нами обоими: кто за час слопает больше сэндвичей Макчикен, тому достанется пара его кроссовок Yeezy. Я съел 10, он – 11», – вспомнил Марш.