Врач «Динамо» о любви Карпина к шоколадкам: «Если генетика позволяет, почему нет? Не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Он еще может дать фору действующим футболистам»

Врач «Динамо» высказался о пристрастии Валерия Карпина к шоколадным батончикам.

– Недавно Алексей Миранчук и Бителло восхитились кондициями Карпина и отметили, что он не выглядит на свои годы. Как вы оцените форму Валерия Георгиевича? У него все-таки серьезный стаж курения, и он говорил, что «перед сном шоколадочка «Марсика» – обязательное мероприятие».

– Если генетика и уровень затрат калорий это позволяют, то почему нет? По Валерию Георгиевичу не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Наверное, Карпин еще может дать фору многим действующим футболистам, – сказал Александр Родионов.