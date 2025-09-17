  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Врач «Динамо» о любви Карпина к шоколадкам: «Если генетика позволяет, почему нет? Не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Он еще может дать фору действующим футболистам»
3

Врач «Динамо» о любви Карпина к шоколадкам: «Если генетика позволяет, почему нет? Не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Он еще может дать фору действующим футболистам»

Врач «Динамо» высказался о пристрастии Валерия Карпина к шоколадным батончикам.

– Недавно Алексей Миранчук и Бителло восхитились кондициями Карпина и отметили, что он не выглядит на свои годы. Как вы оцените форму Валерия Георгиевича? У него все-таки серьезный стаж курения, и он говорил, что «перед сном шоколадочка «Марсика» – обязательное мероприятие».

– Если генетика и уровень затрат калорий это позволяют, то почему нет? По Валерию Георгиевичу не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Наверное, Карпин еще может дать фору многим действующим футболистам, – сказал Александр Родионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Питание
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
9930 секунд назадLive
«Зенит» – «Ахмат». 2:0 – Соболев сделал дубль, его первый гол отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
397 минут назадLive
Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»
429 минут назад
Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
2152 минуты назадФото
Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»
32сегодня, 17:57
Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем
4сегодня, 17:46
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
2сегодня, 17:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» играет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
413сегодня, 17:31Live
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
71сегодня, 17:19
Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
28сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Новые связи: Месси и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
30 секунд назадТесты и игры
Тюкавин забил за «Динамо» во 2-м матче после травмы «крестов»
110 минут назад
Бекхэм об «МЮ»: «Мне надоело смотреть игры и видеть то, что мы видим. Матч с «Сити» был тяжелым зрелищем. Надеюсь, игроки переживают так же, как и болельщики»
11 минут назад
Валерий Овчинников: «Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Получил процент за трансфер, теперь недоволен и готов уехать. Потом обратится в ФИФА – и придется выплачивать ему круглую сумму»
418 минут назад
«Сочи» – «Динамо». 0:3 – Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист. Онлайн-трансляция
1819 минут назадLive
Президент «Фенербахче» о назначении Моуринью в «Бенфику»: «Если это правда, я могу назвать это странным жизненным совпадением»
326 минут назад
«Барса» продлила партнерство с компанией DAKA, выпускающей карточки с автографами игроков. Их рекламируют аккаунты «блауграны» в китайских соцсетях, на которые подписаны 15,9 млн человек
131 минуту назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
934 минуты назад
Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей
141 минуту назад
Анри об «Арсенале» и АПЛ: «Будет битва с «Ливерпулем», но «Сити» нельзя списывать со счетов. Если хочешь победить их и завоевать титул, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем»
42 минуты назад