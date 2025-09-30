  • Спортс
  • Педри о «Золотом мяче» и 11-м месте: «Меня ценят в «Барсе» и сборной – это самое главное. Чувствую себя важным игроком в плане организации игры»
Педри о «Золотом мяче» и 11-м месте: «Меня ценят в «Барсе» и сборной – это самое главное. Чувствую себя важным игроком в плане организации игры»

Педри прокомментировал итоги «Золотого мяча».

Полузащитник «Барселоны» занял 11-е место в голосовании за награду лучшему футболисту мира. Победителем стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. 

«Я чувствую, что меня ценят в клубе, в сборной – это самое главное. Я ощущаю себя важным игроком в плане организации игры, чтобы у нападающих были моменты для голов.

И я остаюсь с той любовью, которую дарят мне болельщики день за днем, это для меня самое прекрасное», – сказал Педри

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoПедри
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoБарселона
