Педри о «Золотом мяче» и 11-м месте: «Меня ценят в «Барсе» и сборной – это самое главное. Чувствую себя важным игроком в плане организации игры»
Педри прокомментировал итоги «Золотого мяча».
Полузащитник «Барселоны» занял 11-е место в голосовании за награду лучшему футболисту мира. Победителем стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
«Я чувствую, что меня ценят в клубе, в сборной – это самое главное. Я ощущаю себя важным игроком в плане организации игры, чтобы у нападающих были моменты для голов.
И я остаюсь с той любовью, которую дарят мне болельщики день за днем, это для меня самое прекрасное», – сказал Педри.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
