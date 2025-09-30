Педри перед игрой «Барсы» и «ПСЖ»: «Обе команды – фавориты Лиги чемпионов. Это будет один из лучших матчей, если не лучший»

Педри поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».

1 октября «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в игре группового этапа Лиги чемпионов.

«Если он не лучший [матч на клубном уровне], то один из лучших. В прошлом сезоне «ПСЖ » уже показал, на что способен. Это будет зрелище, и мы выйдем на поле, чтобы насладиться им.

Обе команды хотят владеть мячом. Тот, кто доминирует в центре поля, будет выигрывать на протяжении значительной части матча. С приходом Ханси Флика мы стали смелой командой.

«Барселона » и «ПСЖ» – фавориты Лиги чемпионов. Это будет один из лучших матчей, если не лучший», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри .