Педри перед игрой «Барсы» и «ПСЖ»: «Обе команды – фавориты Лиги чемпионов. Это будет один из лучших матчей, если не лучший»
Педри поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».
1 октября «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в игре группового этапа Лиги чемпионов.
«Если он не лучший [матч на клубном уровне], то один из лучших. В прошлом сезоне «ПСЖ» уже показал, на что способен. Это будет зрелище, и мы выйдем на поле, чтобы насладиться им.
Обе команды хотят владеть мячом. Тот, кто доминирует в центре поля, будет выигрывать на протяжении значительной части матча. С приходом Ханси Флика мы стали смелой командой.
«Барселона» и «ПСЖ» – фавориты Лиги чемпионов. Это будет один из лучших матчей, если не лучший», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
