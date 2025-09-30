Титов о Станковиче: «В 80-е Бесков постоянно сидел на трибуне, но «Спартак» играл хорошо. Не знаю, нужно ли бегать по бровке и давать эмоции – есть четкое задание, которое надо выполнять»

Егор Титов высказался о влиянии поведения Деяна Станковича на игру «Спартака».

19 сентября тренера красно-белых дисквалифицировали на месяц в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России за удаление в матче с «Динамо» (2:2). С тех пор «Спартак» одержал две победы в Премьер-лиге – над «Крыльями Советов» (2:1) и «Пари НН» (3:0).

«Давайте вспомним 80-е: Бесков постоянно сидел на трибуне. Но «Спартак» же играл хорошо. Сегодня бегать по бровке и давать эмоции… Не знаю, нужно ли это футболистам.

В наше время было не нужно. Романцев сидел спокойно, делал поправки в перерыве и говорил речь после матча. Исправить что-то по ходу игры очень сложно, а докричаться до футболистов – невозможно. Как по мне, неважно, где сидит тренер. Есть четкое задание, которое надо выполнять», – сказал бывший футболист «Спартака ».