Холанд об отношениях: «Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь. Находишь ее тогда, когда меньше всего ждешь. Выходите из дома и общайтесь»

Эрлинг Холанд дал совет одиноким мужчинам о том, как найти девушку.

Нападающий «Манчестер Сити » рассказал об отношениях с его девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен.

– Это она меня заметила, а не я ее. Она сама мне написала. Она, как и я, играла за «Брюне ».

– Дадите совет одиноким?

– Я сам довольно долго был одинок. Совет? Выходите из дома и общайтесь, знакомьтесь с людьми. По моему опыту, девушку находишь тогда, когда меньше всего этого ждешь. Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь, – сказал норвежец.