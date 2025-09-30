Холанд об отношениях: «Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь. Находишь ее тогда, когда меньше всего ждешь. Выходите из дома и общайтесь»
Эрлинг Холанд дал совет одиноким мужчинам о том, как найти девушку.
Нападающий «Манчестер Сити» рассказал об отношениях с его девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен.
– Это она меня заметила, а не я ее. Она сама мне написала. Она, как и я, играла за «Брюне».
– Дадите совет одиноким?
– Я сам довольно долго был одинок. Совет? Выходите из дома и общайтесь, знакомьтесь с людьми. По моему опыту, девушку находишь тогда, когда меньше всего этого ждешь. Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь, – сказал норвежец.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: NRK
