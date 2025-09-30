Ширер о Холанде: «Эрлинг – настоящая «девятка», он живет ради голов. Вполне возможно, что он побьет мой рекорд»

Алан Ширер считает, что Эрлинг Холанд способен побить его рекорд по голам в АПЛ.

«Мне нравится то, как много значат для него голы. Он занимается тем, что забивает, как именно – не имеет значения. Ему все равно, как он забивает, главное, чтобы мяч попал в ворота. Мне это в нем нравится. Мне нравится его отношение к голам. Вы можете видеть его разочарование, когда он не забивает, и радость, когда ему это удается. Я вижу, что он живет ради голов.

У него очень хороший удар. Он силен. Он быстр. Он хорош в воздухе. У него есть все, что нужно. И он умеет оказываться в нужном месте в нужное время, чтобы легко завершить атаку. Нет сомнений, что он первоклассный игрок. Он оказал огромное влияние. Мы все знали, какой он, но он пришел в лучшую и самую жесткую лигу мира. Но я никогда не смоневался, что он может не только стать блестящим бомбардиром, но и добиться чего угодно.

Я вовсе не был удивлен. Кроме того, если поставить его в отличную команду с прекрасным тренером, находящуюся на пике, то вы получите фантастического бомбардира, забивающего множество голов – так и произошло. Мне повезло играть в очень хороших командах, может быть, не таких классных, как «Манчестер Сити », потому что они войдут в историю как одна из лучших команд в АПЛ . Но меня не удивило количество его голов. Я был очень рад, что он вообще перешел в нашу лигу. Он настоящая «девятка», каких не так уж много.

30 лет назад он забивал бы голы в таком же стиле, потому что ему нравится играть агрессивно, и он не возражает против того, что центральные полузащитники борются с ним. Тогда было намного сложнее, чем сейчас, с точки зрения физической подготовки, но он, без сомнения, мог бы справиться. Он настоящий ретроград.

Его показатели на данный момент просто потрясающие. Но мне просто нравится в нем все. Он может делать все, что нужно от центрального нападающего. На данный момент вполне возможно, что он побьет мой рекорд. Но через три-четыре года, возможно, я отвечу по-другому. Очевидно, он твердо верит в успех «Манчестер Сити», но 10 лет – это целая жизнь. Без сомнения, у него есть шанс», – сказал бывший форвард сборной Англии.