  • Анри о Холанде: «Когда он играл в «Зальцбурге», некоторые говорили: «Посмотрим, что будет в Германии или Англии», – но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, думаю»
Анри о Холанде: «Когда он играл в «Зальцбурге», некоторые говорили: «Посмотрим, что будет в Германии или Англии», – но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, думаю»

Тьерри Анри считает, что Эрлинг Холанд способен на большее.

«Нужно отдать ему должное за то, как он адаптировался в разных лигах, где он выступал, особенно в его возрасте. Конечно, я слышал о нем, когда он играл за «Ред Булл Зальцбург». Они выиграли титул, и он наделал много шума в Лиге чемпионов. Я знаю, что некоторые люди говорили: «Это чемпионат Австрии, посмотрим, что будет, когда он отправится в Германию или в Англию». Но у него все получилось! Он преуспел в «Боруссии» Дортмунд, а затем перешел в «Манчестер Сити» и выиграл требл в первом же сезоне в этой команде.

Говоря о Холанде, мы говорим о безумце. Но даже он может стать лучше. Он может стать еще более ненормальным! Я знаю, что это прозвучит странно, учитывая, чего он уже достиг, но я все равно думаю, что однажды этот парень забьет шесть голов за матч. Он мог бы уже сделать это! Он может забить четыре гола, но упустить четыре момента в той же игре», – сказал экс-форвард «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
