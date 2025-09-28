«Всегда пожалуйста». Холанд – о своих 48 очках за матч в официальном Фэнтези АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» сделал 2+1 против «Бернли».

Более 812 000 игроков в официальном Фэнтези английской Премьер-лиги (FPL) назначили Эрлинга Холанда капитаном с утроением очков. Это рекорд для туров, состоящих из одной игры, чаще эту опцию использовали только в ситуациях, когда у команды были 2 матча в одном фэнтези-туре.

В 6-м туре Холанд сделал 2+1 с «Бернли » и набрал 16 очков в FPL. Те, кто использовал чип трипл-капитана, получили 48 очков.

В соцсетях норвежец репостнул аккаунт о Фэнтези со скрином из игры и подписал: «Всегда пожалуйста!»

