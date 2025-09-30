Габриэль Агбонлахор: «Многие футболисты выглядят так, будто «МЮ» – это слишком большой клуб для них. Приходит новый тренер, и все то же самое – уже начинает раздражать»
Габриэль Агбонлахор поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед».
На данный момент команда набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.
«Посмотрите на статистику Рубена Аморима: 33 игры, всего девять побед, семь ничьих, 17 поражений, минус 14 по разнице мячей, всего пять сухих матчей.
Это нужно сделать [уволить Аморима], потому что игроки, похоже, боятся играть за «Манчестер Юнайтед».
Футболисты выглядят потерянными, и многие игроки выглядят так, будто «Манчестер Юнайтед» слишком большой клуб для них.
Мы постоянно это повторяем, каждый сезон одно и то же: приходит новый тренер, и все то же самое. Это уже начинает раздражать, когда смотришь на «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
