Габриэль Агбонлахор: «Многие футболисты выглядят так, будто «МЮ» – это слишком большой клуб для них. Приходит новый тренер, и все то же самое – уже начинает раздражать»

Габриэль Агбонлахор поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ .

«Посмотрите на статистику Рубена Аморима : 33 игры, всего девять побед, семь ничьих, 17 поражений, минус 14 по разнице мячей, всего пять сухих матчей.

Это нужно сделать [уволить Аморима], потому что игроки, похоже, боятся играть за «Манчестер Юнайтед».

Футболисты выглядят потерянными, и многие игроки выглядят так, будто «Манчестер Юнайтед» слишком большой клуб для них.

Мы постоянно это повторяем, каждый сезон одно и то же: приходит новый тренер, и все то же самое. Это уже начинает раздражать, когда смотришь на «Манчестер Юнайтед », – сказал бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор .