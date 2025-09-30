Трибуны на матче Сербии с Албанией в отборе на ЧМ частично закроют. ФИФА оштрафовал сербов за поведение фанатов на матче с Англией

ФИФА наказала сборную Сербии частичным закрытием трибун в матче с Албанией.

Об этом сообщил Футбольный союз Сербии. Причиной стало поведение сербских болельщиков во время игры со сборной Англии (0:5) в отборе на ЧМ-2026.

Дисциплинарный комитет ФИФА отметил несколько нарушений со стороны болельщиков сборной Сербии , в том числе использование лазеров и «неподобающих жестов, слов и предметов», нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов и дискриминационное поведение отдельных людей.

Футбольный союз Сербии оштрафован на 80 тысяч швейцарских франков (85 436 евро), кроме того, посещаемость в следующем домашнем матче сборной будет ограничена – будет закрыто не менее 20% трибун, в частности, сектора за воротами. Следующий домашний матч Сербия проведет 11 октября против команды Албании .

