Футбольный союз Сербии – болельщикам: «С 2021 года нас оштрафовали на 703 075 евро, мы под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения»

Футбольный союз Сербии призвал фанатов избегать провокаций на матче с Англией.

Во вторник сборная Сербии примет команду Англии в рамках отбора на ЧМ-2026. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

«В этом матче нашим игрокам понадобится мощная поддержка трибун, а длинные очереди с первого дня продажи билетов показывают, что у нас будет 12-й игрок.

В связи с вышеизложенным, и, прежде всего, с тем, что Футбольный союз Сербии находится под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА, а также с предыдущими инцидентами, из-за которых к нам применялись дисциплинарные меры УЕФА и ФИФА, мы обращаемся к болельщикам с призывом произвести на мир такое впечатление, которым мы все могли бы гордиться.

УЕФА давно обнародовал список запрещенных предметов (знаки, символы, флаги, звуки, кричалки, политические лозунги), которые влекут за собой санкции и строгое наказание.

Только за последние почти пять лет Футбольный союз Сербии был оштрафован УЕФА и ФИФА на 703 375 евро за различные запрещенные предметы, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей основной сборной и других национальных команд. Эта сумма всего лишь примерно на 30 000 евро меньше общей суммы штрафов за предыдущие 14 лет, а именно за период с 2006 по 2020 год!

Сборная – наша гордость, другой у нас нет, и она, безусловно, заслуживает поддержки, подобающей этим важным матчам. Мы подчеркиваем важность и необходимость надлежащего поведения, которое способствует созданию позитивной атмосферы на стадионе. Поэтому давайте объединимся в нашей любви к футболу, будем должным образом поддерживать нашу национальную команду и проявлять уважение к сопернику и их гимну. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения», – говорится в заявлении организации.