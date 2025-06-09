Футбольный союз Сербии об инцидентах в матче с Албанией: «Осуждаем провокации, позорные скандирования в адрес террористических организаций и призывы к преступлениям»

Футбольный союз Сербии отреагировал на оскорбления игроков в матче с Албанией.

Ряд инцидентов произошел по ходу матча третьего тура квалификации ЧМ-2026 (0:0), который проходил в Тиране.

Во время исполнения гимна гостей фанаты хозяев громко свистели . Некоторые из детей, выводивших команды на поле, показывали жестом двуглавого орла.

По ходу встречи футболистов сборной Сербии закидывали с трибун бутылками и пластиковыми стаканами с водой.

«В ночь, когда Сербия осталась непобежденной и завоевала ценный балл на старте квалификации к чемпионату мира, футбол в Тиране пережил самое большое поражение.

Прежде чем говорить о том, с чем столкнулись наши игроки на поле, хотим подчеркнуть тот факт, что вся делегация Футбольного союза Сербии с первой до последней минуты пребывания в албанской столице встретила исключительный прием со стороны Федерации футбола Албании и ее президента. От встречи в аэропорту до отъезда из Тираны мы чувствовали уважение и заботу.

К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА через свои регулирующие органы и правила борется годами, бросили тень на честную и корректную игру на поле.

Футбольный союз Сербии самым решительным образом осуждает политические проявления ненависти в различных формах провокаций и позорных скандирований в адрес террористических организаций и призывов к новым преступлениям.

Все началось еще с исполнения гимнов, а продолжилось скандированием и оскорблениями игроков Сербии. Это не только нарушает спортивный дух и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожает принципам международного уважения и толерантности, которые должен продвигать футбол.

Благодарим Федерацию футбола Албании за гостеприимство и прекрасный прием во время пребывания в Тиране, но осуждаем все, что можно было услышать и увидеть с трибун», – сказано в заявлении Футбольного союза Сербии.

Бутылки в голову игрокам, дети с жестом орла: на Албания – Сербия и не могло быть тихо