Флик о «ПСЖ»: «Барселона» сыграет против лучшей команды прошлого сезона. Нам придется нелегко – соперник тоже хочет играть с мячом и хорошо прессингует»
Ханси Флик дал комментарий в преддверии матча против «ПСЖ».
1 октября «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в игре группового этапа Лиги чемпионов.
– Матч пройдет в лучший момент для «Барселоны»?
– Никогда не знаешь. Мы сыграем против лучшей команды прошлого сезона. Мне нравится стиль «ПСЖ». Нравятся их футболисты и главный тренер.
– Важно ли контролировать эмоции во время матча?
– Нам нужно поработать над игровым планом.
Нам придется нелегко, ведь «ПСЖ» тоже хочет играть с мячом и хорошо прессингует. С первой секунды и до последней минуты мы должны играть на самом высоком уровне. Это Лига чемпионов.
– Считаете ли вы, что «Барселона» – фаворит Лиги чемпионов?
– Конечно. Мы фавориты, но впереди тяжелая работа, долгий путь, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
