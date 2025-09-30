Хавбек «Краснодара» Аугусто: «Арбитр в матче с «Зенитом» свистел все фолы в его пользу. Очень удивил»

Дуглас Аугусто недоволен судейством в матче «Краснодара» с «Зенитом».

«Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ . Главным арбитром был Сергей Карасев .

«Против «Зенита » вышел очень хороший матч. У нас было много возможностей, но не всеми удалось воспользоваться.

В этой игре меня очень удивил арбитр. Он свистел все фолы в пользу «Зенита», – заявил полузащитник «Краснодара».

