Хавбек «Краснодара» Аугусто: «Арбитр в матче с «Зенитом» свистел все фолы в его пользу. Очень удивил»
Дуглас Аугусто недоволен судейством в матче «Краснодара» с «Зенитом».
«Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде (2:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром был Сергей Карасев.
«Против «Зенита» вышел очень хороший матч. У нас было много возможностей, но не всеми удалось воспользоваться.
В этой игре меня очень удивил арбитр. Он свистел все фолы в пользу «Зенита», – заявил полузащитник «Краснодара».
Как «Зенит» перепрыгнул пропасть. Разбор важнейшей победы над «Краснодаром»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
