Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ после удаления в игре с «Марселем». Защитник «Реала» не сыграет с «Кайратом» и «Ювентусом»

Даниэль Карвахаль дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов.

Защитник «Реала » был удален в игре первого тура турнира против «Марселя » (2:1).

Испанец лбом боднул вратаря французской команды Херонимо Рульи во втором тайме.

УЕФА отстранил футболиста мадридского клуба на два матча в Лиге чемпионов .

Даниэль Карвахаль не сыграет против «Кайрата» и «Ювентуса». На данный момент защитник травмирован и в любом случае не может принимать участие в матчах.