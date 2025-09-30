Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ после удаления в игре с «Марселем». Защитник «Реала» не сыграет с «Кайратом» и «Ювентусом»
Даниэль Карвахаль дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов.
Защитник «Реала» был удален в игре первого тура турнира против «Марселя» (2:1).
Испанец лбом боднул вратаря французской команды Херонимо Рульи во втором тайме.
УЕФА отстранил футболиста мадридского клуба на два матча в Лиге чемпионов.
Даниэль Карвахаль не сыграет против «Кайрата» и «Ювентуса». На данный момент защитник травмирован и в любом случае не может принимать участие в матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
