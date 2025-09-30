Хвича, Дембеле и Дуэ не сыграют с «Барселоной» в ЛЧ. Витинья – в заявке

Хвича Кварацхелия не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Вингер «ПСЖ » не попал в заявку команды на матч 2-го тура Лиги чемпионов в среду. В воскресном матче Лиги 1 с «Осером» (2:0) Хвича был заменен после 1-го тайма из-за травмы бедра.

С «Барселоной» также не сыграют травмированные Усман Дембеле и Дезире Дуэ . Витинья, также замененный из-за повреждения в последнем матче «ПСЖ», включен в заявку.

Изображение: x.com/PSG_inside