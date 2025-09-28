Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду

Хвича Кварацхелия получил повреждение в игре с «Осером».

Вингер «ПСЖ » травмировал бедро в первом тайме матча Лиги 1 (2:0) и по этой причине был заменен уже в перерыве, сообщает L’Équipe.

Еще по ходу первого тайма вынужденная замена потребовалась полузащитнику Витинье.

В среду, 1 октября парижанам предстоит гостевой матч Лиги чемпионов против «Барселоны».