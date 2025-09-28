Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду
Хвича Кварацхелия получил повреждение в игре с «Осером».
Вингер «ПСЖ» травмировал бедро в первом тайме матча Лиги 1 (2:0) и по этой причине был заменен уже в перерыве, сообщает L’Équipe.
Еще по ходу первого тайма вынужденная замена потребовалась полузащитнику Витинье.
В среду, 1 октября парижанам предстоит гостевой матч Лиги чемпионов против «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75189 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
