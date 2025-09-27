Забарный забил 1-й гол за «ПСЖ» – с паса Витиньи. Португальца затем заменили из-за травмы
Илья Забарный впервые забил за «ПСЖ».
Защитник парижан отличился на 32-й минуте матча с «Осером» в 6-м туре Лиги 1, воспользовавшись забросом Витиньи.
Украинец проводит за французский клуб 6-й матч после перехода из «Борнмута». Его статистику можно изучить здесь.
Следует отметить, что Витинья был заменен почти сразу после гола. Вероятной причиной стала травма.
«ПСЖ» – «Осер». 1:0 – Забарный забил первый гол за парижан, Витинья сделал ассист и был заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
