Забарный забил 1-й гол за «ПСЖ» – с паса Витиньи. Португальца затем заменили из-за травмы

Илья Забарный впервые забил за «ПСЖ».

Защитник парижан отличился на 32-й минуте матча с «Осером » в 6-м туре Лиги 1, воспользовавшись забросом Витиньи.

Украинец проводит за французский клуб 6-й матч после перехода из «Борнмута». Его статистику можно изучить здесь.

Следует отметить, что Витинья был заменен почти сразу после гола. Вероятной причиной стала травма.

«ПСЖ» – «Осер». 1:0 – Забарный забил первый гол за парижан, Витинья сделал ассист и был заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция