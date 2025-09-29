Пирес о претендентах на титул АПЛ: «Ливерпуль» и «Сити» – фавориты, «Челси» не сильно отстает. У «Арсенала» тоже все под контролем – есть игроки, способные победить»

Робер Пирес оценил шансы претендентов на победу в чемпионате Англии.

После шести туров лидирует «Ливерпуль » (15 очков), «Арсенал» идет на втором месте (13 очков).

– Что вы думаете о трансферном окне «Арсенала»?

– Я ожидал, что «Арсенал » потратит много денег. Особенно на форварда, которого искал Артета. Они нашли его в лице Виктора Дьокереша , но ему непросто, ведь он перешел из лиги, где забивал гол за голом. Защитники в АПЛ гораздо сильнее, чем в португальской лиге.

Конечно же, «Арсенал» хочет стать чемпионом Англии. Это будет непросто, ведь есть фавориты: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити », «Челси » не сильно отстает.

Но я думаю, что у «Арсенала» все под контролем, у клуба есть игроки, способные завоевать титул, – сказал экс-игрок «Арсенала» Робер Пирес .

