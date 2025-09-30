Защитник «Кайрата» Мата: «Реал» испытывает огромное давление после 2:5 с «Атлетико» и захочет на нас отыграться»

Луиш Мата считает, что «Реал» будет дополнительно мотивирован на матч ЛЧ с «Кайратом».

В субботу «Мадрид» проиграл «Атлетико » (2:5) в 7-м туре Ла Лиги .

«Более ли опасен «Мадрид » сейчас? На мой взгляд, да. Когда побеждаешь, ты знаешь, что все в порядке, но когда проигрываешь… «Реал» испытывает огромное давление, и игроки захотят хорошенько на нас отыграться.

У них большой опыт, они знают, как восстанавливаться. Уверен, они будут готовы на 100 процентов, несмотря на долгую поездку в Казахстан и то, что играли три дня назад», – сказал защитник «Кайрата ».