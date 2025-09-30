Андрей Аршавин: «Если «Кайрат» забьет «Реалу», будет позитивный результат»

Андрей Аршавин рассказал, какой результат будет позитивным для «Кайрата» против «Реала».

Матч 2-го тура Лиги чемпионов пройдет сегодня в Алматы.

— Думаю, позитивный результат будет, если «Кайрат» забьет.

— С вами в составе были бы шансы?

— В нынешней форме они бы вдесятером, считай, играли, а в прайм-форме я с ними уже встречался [в составе «Зенита»] и 0:3 получил. Потом спокойненько в конце 2008 года на «Сантьяго Бернабеу» – и поехал в отпуск, – сказал экс-игрок «Кайрата», «Зенита» и «Арсенала».