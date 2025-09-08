  • Спортс
  Нико Уильямс травмировал приводящую мышцу бедра. Вингер «Атлетика» пропустит до 6 недель
Нико Уильямс травмировал приводящую мышцу бедра. Вингер «Атлетика» пропустит до 6 недель

Нико Уильямс пропустит несколько недель из-за травмы.

Вингер «Атлетика» и сборной Испании получил повреждение в матче с Турцией (6:0) в отборе на ЧМ-2026.

Клуб из Бильбао сообщил, что у Уильямса травма приводящей мышцы левого бедра средней тяжести. По данным Marca, Нико может пропустить до 6 недель.

В первом матче после перерыва на сборные «Атлетик» сыграет с «Алавесом» – игра 4-го тура Ла Лиги пройдет 13 сентября. 16 сентября команда сыграет с «Арсеналом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетика»
