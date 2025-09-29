Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили «Ливерпуль». Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»

Арне Слот высказался о причинах поражения «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас».

Мерсисайдцы проиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«У «Пэлас » не было инициативы, но они заработали угловой, о котором, кстати, можно спорить, был он или нет, что объясняет [мою] желтую карточку.

После этого мы допустили слишком много моментов в контратаках и упустили их там, где не должны были. Я не говорю, что мы хорошо провели первый тайм, это не так. Но дело не в том, что они нас превосходили. Несколько раз они отдавали мяч в нашу последнюю линию, где выиграли подбор.

«Галатасарай » – другая команда, которую сложно победить. Они выиграли первые семь матчей, поэтому они очень сильны психологически. С ними очень сложно играть, у них есть сильные стороны, но сравнивать их нельзя. Разные игроки, тренеры и тактика», – сказал главный тренер «Ливерпуля » на пресс-конференции.

Завтра «красные» сыграют в гостях с «Галатасараем» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.