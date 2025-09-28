Ван Дейк об 1:2 с «Пэлас»: «Ливерпуль» разочарован своей игрой. Если бы мы сыграли вничью, это было бы лишнее очко – к перерыву они могли вести в 3-4 мяча. Нам надо прибавить»

Вирджил ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» разочарован выступлением против «Пэлас».

«Красные» в гостях уступили «Кристал Пэлас » (1:2) в 6-м туре АПЛ .

«[Мы] разочарованы своей игрой. Разочарованы поражением, но особенно тем, как мы к этому подошли. Думаю, если бы мы сыграли здесь вничью, то это было бы лишнее очко. Именно такое ощущение у нас сейчас.

Не думаю, что есть причины для беспокойства, но нам нужно быстро прибавить, ведь, очевидно, во вторник мы играем [против «Галатасарая » в ЛЧ] в Турции. Нам там также предстоит очень сложная игра, так что мы должны быть готовы.

Мы были не очень хороши в основах игры [в первом тайме]. Иногда такое случается. Надеюсь, это единственный день в этом сезоне, когда так произошло.

Недаром они не проигрывали 17, а теперь и 18 матчей подряд. Их очень сложно сломить, они очень дисциплинированны, глубоко обороняются, и их это не смущает, у них качественные контратаки, которое могут вам навредить. Но все началось с нас самих. Мы небрежно владели мячом, не выигрывали борьбу, и придали им импульс. К перерыву они могли бы вести в три или четыре мяча.

Нам повезло, что у нас, на мой взгляд, лучший вратарь в мире, который нас спас. Если бы у нас была ничья, это было бы лишнее очко», – заявил капитан «Ливерпуля » после матча.