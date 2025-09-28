  • Спортс
  Ван Дейк об 1:2 с «Пэлас»: «Ливерпуль» разочарован своей игрой. Если бы мы сыграли вничью, это было бы лишнее очко – к перерыву они могли вести в 3-4 мяча. Нам надо прибавить»
Ван Дейк об 1:2 с «Пэлас»: «Ливерпуль» разочарован своей игрой. Если бы мы сыграли вничью, это было бы лишнее очко – к перерыву они могли вести в 3-4 мяча. Нам надо прибавить»

Вирджил ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» разочарован выступлением против «Пэлас».

«Красные» в гостях уступили «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре АПЛ.

«[Мы] разочарованы своей игрой. Разочарованы поражением, но особенно тем, как мы к этому подошли. Думаю, если бы мы сыграли здесь вничью, то это было бы лишнее очко. Именно такое ощущение у нас сейчас.

Не думаю, что есть причины для беспокойства, но нам нужно быстро прибавить, ведь, очевидно, во вторник мы играем [против «Галатасарая» в ЛЧ] в Турции. Нам там также предстоит очень сложная игра, так что мы должны быть готовы.

Мы были не очень хороши в основах игры [в первом тайме]. Иногда такое случается. Надеюсь, это единственный день в этом сезоне, когда так произошло.

Недаром они не проигрывали 17, а теперь и 18 матчей подряд. Их очень сложно сломить, они очень дисциплинированны, глубоко обороняются, и их это не смущает, у них качественные контратаки, которое могут вам навредить. Но все началось с нас самих. Мы небрежно владели мячом, не выигрывали борьбу, и придали им импульс. К перерыву они могли бы вести в три или четыре мяча.

Нам повезло, что у нас, на мой взгляд, лучший вратарь в мире, который нас спас. Если бы у нас была ничья, это было бы лишнее очко», – заявил капитан «Ливерпуля» после матча.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79043 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
