Барко не учит русский: «В «Спартаке» нет проблем с взаимопониманием – здесь говорят на русском, сербском, испанском, французском. Что-то все равно понимаю»
Эсекиэль Барко признался, что не изучает русский язык.
«Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то все равно понимаю.
«Спартак» – это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран. У нас в команде говорят на разных языках: на русском, сербском, испанском, французском. И ты всегда можешь что-то выучить, начать понимать и так далее. Поэтому у нас нет проблем с взаимопониманием», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
