Россияне в РПЛ не забивали только за «Спартак». Все голы «Локомотива» и «Сочи» – на счету местных игроков

«Спартак» остается единственным клубом, за который не забивали россияне.

Все голы красно-белых в текущем чемпионате – на счету иностранных футболистов. Эсекиэль Барко забил 3 раза, Ливай Гарсия – 2, Маркиньос Коста – 2, Кристофер Мартинс Перейра – 2, Манфред Угальде – 2, Пабло Солари – 2, Жедсон Фернандеш – 1.

В то же время в некоторых клубах Мир РПЛ голы только у россиян: за «Локомотив» местные игроки забили 20 мячей, за «Сочи» – 5.