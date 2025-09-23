Барко о «Спартаке»: «После одного сезона понял, что это самый большой и народный клуб России. Рад, что оказался здесь»

Эсекиэль Барко назвал «Спартак» самым народным клубом России.

«После одного сезона в РПЛ я понял, что «Спартак» – самый большой и народный клуб России. Я очень рад, что оказался здесь. Это правда великий клуб.

Сейчас я стараюсь делать все возможное, чтобы тоже вписать свое имя в историю «Спартака », – сказал полузащитник красно-белых.

Аргентинец перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт».