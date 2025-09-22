Посол Аргентины в России: «Барко – лучший аргентинец в РПЛ. Я видел, как он играл за «Ривер»
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца в Мир РПЛ.
Сейчас в заявках клубов Премьер-лиги десять аргентинцев: Родриго Вильягра, Рамиро ди Лусиано, Лионель Верде (все – ЦСКА), Эсекиель Барко, Пабло Солари (оба – «Спартак»), Лусиано Гонду, Роман Вега (оба – «Зенит»), Адольфо Гайч («Крылья Советов», права на игрока у ЦСКА) и Брайан Мансилья («Ахмат»).
«Лучший аргентинец в РПЛ прямо сейчас – это Барко. Я видел, как он играл за «Ривер Плейт».
Говорят, сейчас он один из лучших в вашей лиге», – сказал посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7909 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости