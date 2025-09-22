Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца в Мир РПЛ.

Сейчас в заявках клубов Премьер-лиги десять аргентинцев: Родриго Вильягра, Рамиро ди Лусиано, Лионель Верде (все – ЦСКА), Эсекиель Барко, Пабло Солари (оба – «Спартак»), Лусиано Гонду, Роман Вега (оба – «Зенит»), Адольфо Гайч («Крылья Советов», права на игрока у ЦСКА) и Брайан Мансилья («Ахмат»).

«Лучший аргентинец в РПЛ прямо сейчас – это Барко . Я видел, как он играл за «Ривер Плейт ».

Говорят, сейчас он один из лучших в вашей лиге», – сказал посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»