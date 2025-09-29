TikTok-инфлюенсер Валеро об отношениях с Иглесиасом во время аренды игрока в «Байер»: «Я не хотела уезжать из Испании, моя жизнь в Мадриде»

TikTok-инфлюенсер Мария Валеро не хотела уезжать из Испании ради Борхи Иглесиаса.

Валеро выложила в соцсетях видео, в котором рассказала историю отношений с футболистом. Все началось на вечеринке, где их познакомил общий друг, там они проговорили всю ночь и решили продолжить общение.

В то время Иглесиас играл за «Бетис » и жил в Севилье, а она – в Мадриде. Расстояние было главным препятствием для их отношений. Ситуация усложнилась, когда в январе 2024 года форварда арендовал «Байер».

«Я не хотела уезжать из Испании. Если он останется там на долгие годы, что я буду делать? Моя жизнь здесь, в Мадриде», – сказала девушка в видео.

Пара не прекращала общение, а спустя полгода Иглесиас вернулся в Ла Лигу. Сейчас он выступает за «Сельту », пара по-прежнему вместе.

Фото: instagram.com/mariavalero/