TikTok-инфлюенсер Валеро об отношениях с Иглесиасом во время аренды игрока в «Байер»: «Я не хотела уезжать из Испании, моя жизнь в Мадриде»
TikTok-инфлюенсер Мария Валеро не хотела уезжать из Испании ради Борхи Иглесиаса.
Валеро выложила в соцсетях видео, в котором рассказала историю отношений с футболистом. Все началось на вечеринке, где их познакомил общий друг, там они проговорили всю ночь и решили продолжить общение.
В то время Иглесиас играл за «Бетис» и жил в Севилье, а она – в Мадриде. Расстояние было главным препятствием для их отношений. Ситуация усложнилась, когда в январе 2024 года форварда арендовал «Байер».
«Я не хотела уезжать из Испании. Если он останется там на долгие годы, что я буду делать? Моя жизнь здесь, в Мадриде», – сказала девушка в видео.
Пара не прекращала общение, а спустя полгода Иглесиас вернулся в Ла Лигу. Сейчас он выступает за «Сельту», пара по-прежнему вместе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
