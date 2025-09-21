  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»
29

Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»

Виктор Бонифасе дал совет об отношениях с несколькими девушками сразу.

«Неуважение к своему телу и трата денег с разными девушками не приведут вас ни к чему в этой жизни.

Я не знаю, когда вы все станете мудрыми. Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Или, если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально», – заявил нападающий «Вердера», арендованный у «Байера», в Snapchat.

Ой как дерзко, Бонифасе. Надменно отвечал, ушел со спущенными штанами

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Purely Football в X
logoВиктор Бонифасе
logoВердер
logoСборная Нигерии по футболу
светская хроника
соцсети
девушки и спорт
logoБайер
logoбундеслига Германия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ой как дерзко, Бонифасе. Надменно отвечал, ушел со спущенными штанами
484 сентября, 20:45Видео
«Байер» отдал Бонифасе «Вердеру» в аренду на сезон
121 сентября, 18:07Фото
«Вокруг одни клоуны 🤡». Бонифасе провалил медосмотр в «Милане» и наехал на Фабрицио Романо
4426 августа, 08:10
Бонифасе после проваленного медосмотра в «Милане»: «Вокруг одни клоуны. Говорят о несерьезном отношении, но меня хочет «Милан». Получается, я бы играл на Юпитере, если бы был серьезным»
824 августа, 21:20
«Милан» отказался от Бонифасе после медосмотра. Клуб сосредоточится на трансфере Хардера из «Спортинга»
1924 августа, 15:49
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе», «Райо» против «Сельты»
913 минуты назадLive
Хотим стильно и со вкусом – Сирене нужен дизайнер, который поможет воплотить в жизнь наши креативные спецпроекты!
7 минут назадВакансия
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду», идущий на первом месте. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
57 минут назадВидео
Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
414 минут назад
«Спартак» – «Крылья Советов». 0:1 – Игнатенко открыл счет на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
6826 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
74834 минуты назадLive
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
2450 минут назадВидео
Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
2657 минут назад
«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
27сегодня, 11:03
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
117сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
2 минуты назад
«Балтика» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
62 минуты назад
Слишкович о пенальти «Динамо»: «Не было нарушения. Судья свистнул, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя»
8 минут назад
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
413 минут назад
«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
323 минуты назад
Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
226 минут назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
138 минут назад
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
1142 минуты назад
«Лацио» – «Рома». 0:1 – Пеллегрини открыл счет. Онлайн-трансляция
157 минут назадLive
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 10:55