Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»
Виктор Бонифасе дал совет об отношениях с несколькими девушками сразу.
«Неуважение к своему телу и трата денег с разными девушками не приведут вас ни к чему в этой жизни.
Я не знаю, когда вы все станете мудрыми. Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Или, если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально», – заявил нападающий «Вердера», арендованный у «Байера», в Snapchat.
Ой как дерзко, Бонифасе. Надменно отвечал, ушел со спущенными штанами
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Purely Football в X
