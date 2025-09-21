Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»

Виктор Бонифасе дал совет об отношениях с несколькими девушками сразу.

«Неуважение к своему телу и трата денег с разными девушками не приведут вас ни к чему в этой жизни.

Я не знаю, когда вы все станете мудрыми. Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Или, если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально», – заявил нападающий «Вердера », арендованный у «Байера », в Snapchat.

Ой как дерзко, Бонифасе. Надменно отвечал, ушел со спущенными штанами