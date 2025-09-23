«Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м

В соцсетях «Бетиса» потроллили Винисиуса Жуниора после церемонии «Золотого мяча».

В Париже прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football. Его получил вингер «ПСЖ » Усман Дембеле .

Англоязычный аккаунт «Бетиса » в твиттере сделал репост сообщения о победе Дембеле на официальной странице «Золотого мяча», добавив слова на португальском языке: «Админ сделает в десять раз больше, если понадобится. Они не готовы».

Напомним, похожее сообщение опубликовал Винисиус Жуниор после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году – тогда вингер «Реала » занял 2-е место в голосовании, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри. В 2025 году бразилец занял 16-е место .