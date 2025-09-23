  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м
2

«Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м

В соцсетях «Бетиса» потроллили Винисиуса Жуниора после церемонии «Золотого мяча».

В Париже прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football. Его получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Англоязычный аккаунт «Бетиса» в твиттере сделал репост сообщения о победе Дембеле на официальной странице «Золотого мяча», добавив слова на португальском языке: «Админ сделает в десять раз больше, если понадобится. Они не готовы».

Напомним, похожее сообщение опубликовал Винисиус Жуниор после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году – тогда вингер «Реала» занял 2-е место в голосовании, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри. В 2025 году бразилец занял 16-е место.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37935 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Бетиса»
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoУсман Дембеле
logoЛа Лига
ахахаха
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
соцсети
logoПСЖ
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ван Нистелрой уходил с тренировок, если Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел». Фердинанд посоветовал Шешко активнее давать партнерам знать о себе
5вчера, 23:06
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
10вчера, 22:12
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
18вчера, 22:06
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
26вчера, 22:01
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
вчера, 22:00Тесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
4вчера, 21:53
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
14вчера, 21:52
Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
21вчера, 21:40
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
9вчера, 21:40
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
3вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Хабиб поздравил Дембеле с завоеванием «Золотого мяча»: «Лучший!»
2вчера, 22:57
Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов – общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»
1вчера, 22:44Фото
Конте о 3:2 с «Пизой»: «Победа никогда не дается легко. «Наполи» играл против команды, которая лидирует по всем показателям, касающимся физической подготовки»
вчера, 22:38
Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»
вчера, 22:32
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
5вчера, 22:17
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
3вчера, 22:10
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
4вчера, 21:53
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
23вчера, 21:28
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
26вчера, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22вчера, 21:03