«Админ сделает в 10 раз больше, если понадобится. Они не готовы». В соцсетях «Бетиса» репостнули сообщение о «Золотом мяче» Дембеле, вспомнив слова Винисиуса после 2-го места в 2024-м
В соцсетях «Бетиса» потроллили Винисиуса Жуниора после церемонии «Золотого мяча».
В Париже прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football. Его получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Англоязычный аккаунт «Бетиса» в твиттере сделал репост сообщения о победе Дембеле на официальной странице «Золотого мяча», добавив слова на португальском языке: «Админ сделает в десять раз больше, если понадобится. Они не готовы».
Напомним, похожее сообщение опубликовал Винисиус Жуниор после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2024 году – тогда вингер «Реала» занял 2-е место в голосовании, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри. В 2025 году бразилец занял 16-е место.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37935 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Бетиса»
