Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»

Вратарь «Кайрата» заявил об огромной поддержке команды перед игрой с «Реалом».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в Алматы 30 сентября.

«Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь [все] СНГ будет болеть за нас.

Я считаю, что мы, несмотря на то что это [«Реал »] большой клуб, должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол», – сказал вратарь «Кайрата » Шерхан Калмурза в интервью Qsport.