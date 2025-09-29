  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
25

Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»

Вратарь «Кайрата» заявил об огромной поддержке команды перед игрой с «Реалом».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в Алматы 30 сентября. 

«Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь [все] СНГ будет болеть за нас.

Я считаю, что мы, несмотря на то что это [«Реал»] большой клуб, должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол», – сказал вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза в интервью Qsport.  

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81327 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Pulse
logoКайрат
logoвысшая лига Казахстан
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
logoЛа Лига
logoШерхан Калмурза
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
5359 минут назадВидео
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
10сегодня, 20:20Видео
Мбаппе, Винисиус и Беллингем – в заявке «Реала» на игру с «Кайратом» в Казахстане
30сегодня, 11:44
Главные новости
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
210 минут назад
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
217 минут назад
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
223 минуты назад
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
629 минут назад
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
1147 минут назад
Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
459 минут назад
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
5359 минут назадВидео
Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
21сегодня, 21:03
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» победил «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
151сегодня, 20:59
«Милан» вышел на 1-е место в Серии А. У команды Аллегри 12 очков – как у «Наполи» и «Ромы», «Ювентус» отстает на 1 балл, «Интер» – на 3
17сегодня, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
6 минут назад
Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
31 минуту назад
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
6сегодня, 20:54
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
2сегодня, 21:05
«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
8сегодня, 20:52
Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих
5сегодня, 20:49
Чемпионат Франции. «Ренн» и «Ланс» не забили, «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
31сегодня, 20:39
Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона
3сегодня, 20:23Фото
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
3сегодня, 20:21Фото
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
10сегодня, 20:20Видео