Тренер «Кайрата» о «Реале»: «Там такие же люди играют. У них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Мы должны выступить достойно»

Тренер «Кайрата» высказался в преддверии домашнего матча с «Реалом».

Игра 2-го тура Лиги чемпионов пройдет во вторник в Алматы.

«Там такие же люди играют. Знаем, что у них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Конечно, приезд таких игроков – это большая мотивация для наших ребят.

Постараемся оправдать ожидания болельщиков. Мы должны выступить достойно. Мне кажется, в такие периоды объединяется весь Казахстан, а не только болельщики «Кайрата », – сказал Рафаэль Уразбахтин.

В 1-м туре «Кайрат» проиграл в гостях «Спортингу» (1:4), а «Реал» одолел «Марсель» (2:1).