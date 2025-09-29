Тренер «Кайрата» о «Реале»: «Там такие же люди играют. У них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Мы должны выступить достойно»
Тренер «Кайрата» высказался в преддверии домашнего матча с «Реалом».
Игра 2-го тура Лиги чемпионов пройдет во вторник в Алматы.
«Там такие же люди играют. Знаем, что у них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Конечно, приезд таких игроков – это большая мотивация для наших ребят.
Постараемся оправдать ожидания болельщиков. Мы должны выступить достойно. Мне кажется, в такие периоды объединяется весь Казахстан, а не только болельщики «Кайрата», – сказал Рафаэль Уразбахтин.
В 1-м туре «Кайрат» проиграл в гостях «Спортингу» (1:4), а «Реал» одолел «Марсель» (2:1).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82425 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport+
