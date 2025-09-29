«Шансы ЦСКА на чемпионство — 50 на 50. «Зенит» — лучшая команда на данный момент». Попов о гонке в РПЛ
Алексей Попов оценил лидерство ЦСКА в РПЛ после 10 туров.
В воскресенье армейцы обыграли «Балтику» (1:0) и опережают «Локомотив» и «Краснодар» в таблице на одно очко.
– У ЦСКА много молодых, есть опытные, которые помогают. Очень рад за них, они молодцы. Старались доминировать всю игру. «Балтика» играла больше у своих ворот, так что результат закономерен.
– Каковы шансы ЦСКА на чемпионство?
– Шансы ЦСКА на чемпионство — 50 на 50. Есть «Зенит» и все остальные. Вряд ли ЦСКА не потеряет очки, все-таки молодежь должна обрести уверенность в себе. Это все не так просто.
Но они молодцы, делают все правильно, шансы есть. «Зенит» — лучшая команда на данный момент, — сказал бывший защитник «Рубина» и «Амкара».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82425 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betonmobile
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости