  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой об 1:0 ЦСКА с «Балтикой»: «После матча не было сил ни на что – в раздевалке просто молча смотрели друг на друга»
2

Круговой об 1:0 ЦСКА с «Балтикой»: «После матча не было сил ни на что – в раздевалке просто молча смотрели друг на друга»

Данил Круговой признался, что ЦСКА отдал все силы в матче РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что. 

С победой, армейцы! Мы сегодня ее с вами заслужили», – написал защитник ЦСКА.

ЦСКА – первый! Дожал «Балтику» на 90+5 – последним угловым

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82047 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
logoЦСКА
logoДанил Круговой
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
7вчера, 21:51
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
111вчера, 18:37
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» разгромил «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
2126вчера, 18:25
Главные новости
ЦСКА – лидер РПЛ, «Барса» обогнала «Реал», победы «Спартака», «Арсенала» и «Милана», Маркес – семикратный чемпион MotoGP, Бажанова стала гендиректором ФФККР и другие новости
16 минут назад
Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»
743 минуты назад
Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки
757 минут назад
Томори о 1-м месте «Милана»: «Аллегри сказал, что мы не должны пропускать так много, как в прошлом сезоне. Нельзя оставлять свободные зоны и бегать по всему полю в попытке отобрать мяч»
5сегодня, 01:56
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
21вчера, 22:04
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
21вчера, 21:57
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
7вчера, 21:51
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
16вчера, 21:45
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
115вчера, 21:34
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
12вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Два ассиста Карраскаля помогли «Фламенго» победить «Коринтианс», у которого забил экс-форвард «Зенита» Алберто
28 минут назад
Мостовой о 3-м месте «Краснодара»: «Им тяжело. Основной состав все тянет на себе, две‑три замены только есть»
2сегодня, 02:53
Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»
3сегодня, 02:30
«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке
3сегодня, 02:16
Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»
5сегодня, 01:38
Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»
1сегодня, 01:18
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
2вчера, 22:08
Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
3вчера, 21:43
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
7вчера, 20:54
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
11вчера, 21:05