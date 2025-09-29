Круговой об 1:0 ЦСКА с «Балтикой»: «После матча не было сил ни на что – в раздевалке просто молча смотрели друг на друга»

Данил Круговой признался, что ЦСКА отдал все силы в матче РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что.

С победой, армейцы! Мы сегодня ее с вами заслужили», – написал защитник ЦСКА .

ЦСКА – первый! Дожал «Балтику» на 90+5 – последним угловым