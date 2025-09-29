  • Спортс
7

Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки

Девушка Хулиана Альвареса не смотрела с трибуны, как форвард забил «Реалу» с пенальти.

На 51-й минуте мадридского дерби (5:2) в Ла Лиге игрок «Атлетико» забил победный гол, реализовав 11-метровый.

Перед этим эпизодом Эмилия Ферреро покинула ложу и направилась к зоне туалетов, поскольку нервничает и не может смотреть, когда Альварес бьет пенальти.

Симеоне был недоволен, что экс-арбитр Карбальо не стал разбирать правило двойного касания на примере пенальти Альвареса «Реалу». Тренер «Атлетико» сказал «стыдоба» и ушел со встречи

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ole
logoХулиан Альварес
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
