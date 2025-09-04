Симеоне был недоволен, что экс-арбитр Карбальо не стал разбирать правило двойного касания на примере пенальти Альвареса «Реалу». Тренер «Атлетико» сказал «стыдоба» и ушел со встречи

Диего Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за недовольства.

В прошлую пятницу перед тренировкой «Атлетико» расположение клуба посетила делегация судей УЕФА во главе с бывшим испанским арбитром Карлосом Веласко Карбальо , чтобы провести технический семинар для команды и тренерского штаба о новых правилах в турнирах под эгидой УЕФА.

Игроки и Диего Симеоне собрались в конференц-зале, где Веласко Карбальо с помощью примеров и видеоматериалов объяснял нюансы трактовки спорных моментов. Все шло в рабочем режиме до того момента, пока он не заявил, что покажет эпизод с «двойным касанием» при исполнении пенальти.

Симеоне вмешался и спросил, почему вместо этого арбитры не разбирают резонансный эпизод с неправильно отмененным пенальти Хулиана Альвареса .

Напомним, весной «Атлетико» проиграл «Реалу» в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов (1:2, 1:0, 2:4 по пенальти). Гол Альвареса в послематчевой серии одиннадцатиметровых не был засчитан арбитром Шимоном Марчиняком из-за двойного касания.

Веласко Карбальо ответил, что у них подготовлен другой материал, а ситуация с Альваресом не требует разбора. Но аргентинский тренер настаивал: именно этот эпизод нанес серьезный урон «Атлетико» в прошлом сезоне, и команда хотела услышать официальное объяснение.

Игроки также были поражены тем, что, имея месяцы на подготовку, представители УЕФА не сочли нужным включить ключевой момент прошлой кампании в свою презентацию.

Веласко Карбальо в ответ заявил: «Эта ситуация очевидна, Хулиан сделал два касания, и обсуждать ее нет смысла».

После этого Симеоне потерял терпение, поднялся и заявил: «Мне стыдно. Стыдоба». Затем тренер «Атлетико» покинул встречу.

Позднее Симеоне на пресс-конференции никак не прокомментировал случившееся. Однако в раздевалке «Атлетико » до сих пор не могут понять, как представители судейского корпуса УЕФА пришли объяснять правила, но при этом проигнорировали разбор одного из самых спорных и болезненных эпизодов для клуба.