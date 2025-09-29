Мостовой о 3-м месте «Краснодара»: «Им тяжело. Основной состав все тянет на себе, две‑три замены только есть»

Александр Мостовой высказался об упущенном лидерстве «Краснодара».

После 10 туров «быки» занимают в РПЛ 3-е место.

— «Краснодар» оступился в матче с «Ростовом» (0:0). Что думаете об игре «быков»?

— Я так и думал, что «Краснодару» будет тяжело. «Краснодар» проиграл «Зениту», сейчас ничья с «Ростовом», но в следующих играх они наберут. У них все нормально. Основной состав, конечно, все тянет на себе, две‑три замены только есть. В Кубке будет половинчатый состав.

В следующем туре с «Ахматом» будет интересно посмотреть на «Краснодар». Грозненцы тоже хорошую серию выдали, — сказал бывший футболист сборной России.