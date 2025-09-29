Томори о 1-м месте «Милана»: «Аллегри сказал, что мы не должны пропускать так много, как в прошлом сезоне. Нельзя оставлять свободные зоны и бегать по всему полю в попытке отобрать мяч»

Фикайо Томори рассказал, как изменился «Милан» при тренере Массимилиано Аллегри.

После 5 туров «россонери» лидируют в Серии А, опережая «Наполи» и «Рому» по дополнительным показателям.

«Тренер работал со многими сильными игроками и знает, что нужно команде для победы. Как только Аллегри пришел, он сразу сказал, что мы не должны пропускать так много голов, как это было в прошлом сезоне.

Мы упорно трудились, следуя установкам тренера: не играть слишком компактно, не оставлять свободных зон, не бегать по всему полю в попытке отобрать мяч. Иногда нужно сохранять спокойствие, проявлять терпение, ведь когда владеешь мячом, мастерство позволяет угрожать воротам соперника», – сказал защитник «Милана ».