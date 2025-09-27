Родри из-за боли в колене не играл с «Бернли». Под вопросом участие хавбека «Сити» в матче с «Монако»

Родри пропустил игру с «Бернли» из-за проблем с коленом.

«Ман Сити » разгромил «Бернли » в 6-м туре АПЛ (5:1).

Как сообщил после матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола , испанец не смог сегодня выйти на поле из-за боли в колене.

На данный момент неизвестно, сможет ли он принять участие в матче против «Монако » в ЛЧ 1 октября.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Статистику Родри можно увидеть здесь .