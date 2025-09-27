Родри из-за боли в колене не играл с «Бернли». Под вопросом участие хавбека «Сити» в матче с «Монако»
Родри пропустил игру с «Бернли» из-за проблем с коленом.
«Ман Сити» разгромил «Бернли» в 6-м туре АПЛ (5:1).
Как сообщил после матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, испанец не смог сегодня выйти на поле из-за боли в колене.
На данный момент неизвестно, сможет ли он принять участие в матче против «Монако» в ЛЧ 1 октября.
Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Статистику Родри можно увидеть здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73708 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости